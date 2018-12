Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB anlässlich des angekündigten Verkaufs der Stromnetzsparte an Hitachi auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 Franken belassen. Der Verkaufspreis liege unter seiner Erwartung, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv sei aber, dass der Elektrotechnikkonzern den gesamten Erlös an die Aktionäre ausschütten wolle./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 08:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 08:04 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-12-17/13:50

ISIN: CH0012221716