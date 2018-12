Nach dem Sell-off in der Vorwoche stabilisierten sich die Aktienmärkte in der zurückliegenden Woche etwas. Die vermeintliche Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China stützte ebenso wie überraschende gute Wirtschaftsdaten wie der überraschende Anstieg des ZEW-Index. So verbesserte sich der DAX im Wochenverlauf um rund 0,8 Prozent auf 10.880 Punkte und der EuroStoxx50 Index ...

