Der Abverkauf der ISRA-Aktie (WKN: 548810) geht auch zum Wochenstart weiter. Das Papier des 3D-Optik-Spezialisten verliert am Montag -5% und damit so viel wie kein anderer Wert im TecDax. In unserer Top-Story hatten wir die Zahlen bereits en detail beleuchtet.

Fakt ist: ISRA profitiert weiterhin vom strukturellen Trend der Automatisierung von Arbeitsprozessen in der Industrie, insbesondere dem Bereich der Oberflächeninspektion zur Roboterführung und Formvermessung. Dennoch gibt es ausreichend Grund für eine Neubewertung nach unten. Sehen wir uns die neuen Zahlen an:

550 Millionen Euro Marktkapitalisierung gegen 33 Millionen Euro Gewinn (vor Steuern)

Der jüngst kommunizierte Überschuss (vor Steuern) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/2018 ...

