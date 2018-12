Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Zalando nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung des britischen Konkurrenten Asos auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Auf das Online-Einzelhandelsumfeld generell werfe diese Nachrichten einen Schatten, aber auf Zalando ließen sich daraus nur in begrenztem Maß negative Schlussfolgerungen ziehen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe Asos zuletzt in Großbritannien und den USA, wo das Unternehmen rund 50 Prozent seiner Umsätze erwirtschafte, den Erwartungen hinterher gehinkt, während diese Märkte bei Zalando für nur 5 Prozent der Erlöse stünden. Zudem spiegelten jüngste Branchendaten für Deutschland, wo Zalando 25 Prozent Umsatz mache, eine solide Entwicklung im Oktober und November wider./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 11:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 11:27 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-12-17/14:26

ISIN: DE000ZAL1111