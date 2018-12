Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Bank von 9,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kurzfristig rechne er weiter nicht mit einer Fusion mit der Commerzbank, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Perspektiven bei der Aktie schätzt er als nicht klar genug für ein starkes Investment ein. Wegen des schwierigen Handelsumfelds kürzte er seine Gewinnschätzung je Aktie für dieses Jahr um 5 Prozent./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 04:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-12-17/14:30

ISIN: DE0005140008