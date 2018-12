In Sachen Elektromobilität drückt China besonders stark auf die Tube. Kein Wunder, schließlich sitzt mit BYD der größte Hersteller von Elektro-Flitzern im Reich der Mitte. Jedes zweite Elektroauto wird aller Voraussicht nach in diesem Jahr in China verkauft. Vom Staat wurde der Boom mit Milliarden von Dollar subventioniert und damit angeschoben. Daher ist es umso erstaunlicher, dass der "Vater der chinesischen Elektroauto-Industrie" einen Strategieschwenk fordert, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

