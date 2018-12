Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Kapazitätsentwicklung europäischer Airlines dürfte sich im ersten Quartal 2019 nur wenig ändern, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für das zweite Jahresviertel deute aber einiges darauf hin, dass Netzwerk-Fluggesellschaften wie die Lufthansa ihr geplantes Kapazitätswachstum einschränken könnten./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-12-17/14:31

ISIN: DE0008232125