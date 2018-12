Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie des Autouilieferers Leoni angesichts von Übernahmespekulationen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Motherson Sumi werde in einem Medienbericht das Interesse an einer möglichen Kombination beider Unternehmen nachgesagt, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Montag vorliegenden Studie. Der japanisch-indische Wettbewerber habe Erfahrung dabei, bei Unternehmen eine Wende herbeizuführen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 11:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-12-17/14:41

ISIN: DE0005408884