Original-Research: Vita 34 AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Vita 34 AG Unternehmen: Vita 34 AG ISIN: DE000A0BL849 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.12.2018 Kursziel: 15,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Vita 34 forciert Transformationsprozess zur Zellbank Vita 34 hat jüngst über den aktuellen Stand der Anwendungen von Nabelschnurblut berichtet. Die wesentlichen Erkenntnisse daraus sowie die damit einhergehenden strategischen Veränderungen sind nachfolgend beschrieben. Insgesamt 35 Anwendungsfälle mit Nabelschnurblut: Im laufenden Jahr konnte Vita 34 bereits den fünften erfolgreichen Einsatz von Nabelschnurblut aus dem eigenen Bestand verzeichnen, was der höchsten Zahl von Anwendungen innerhalb eines Jahres entspricht. Insgesamt verbuchte Vita 34 damit schon den 35. Gebrauch einer Einlagerung und stellt einen steigenden Trend in Aussicht, da nach Unternehmensangaben bereits weitere Einlagerungen angefragt wurden. Die steigende Zahl von Anwendungsfällen wird vor allem durch die weiterführende Forschung in diesem Bereich vorangetrieben. Beispielsweise zeigte eine kürzlich veröffentlichte Studie der Duke Universität (USA), dass bei Kindern mit zerebralen Lähmungen oder mit Autismus der Einsatz von Nabelschnurblut Verbesserungen im Krankheitsbild bringen kann. Durch die Fortschritte bei der Erweiterung des Anwendungsbereichs erwartet der Vorstand mittel- bis langfristig auch eine erhöhte Wahrnehmung für die Einlagerung von Stammzellen sowie das Leistungsangebot der Vita 34. Letztlich sollten dadurch u.E. auch die Einlagerungszahlen in den relevanten Märkten Deutschland (2%) bzw. der EU (2%) weiter steigen (MONe: 3-5%). Transformation zur Zellbank: Vita 34 arbeitet kontinuierlich daran, neben den etablierten Nabelschnurblut-Produkten auch neue Produkte in den Markt zu bringen. Bereits seit einiger Zeit beschäftigt sich Vita 34 im Rahmen eines Forschungsprojekts zum Thema Kryokonservierung von Fettgewebe mit Möglichkeiten, neben den Stammzellen aus Nabelschnurblut auch andere Zellen einzulagern. Inzwischen hat das Unternehmen große Fortschritte gemacht und steht mit dem Produkt Adipovita kurz vor dem Marktstart. Die GMP-Zulassung vom Paul-Ehrlich-Institut erwartet der Vorstand in H2 2019. Der weitere Transformationsprozess von der reinen Stammzellbank zur breiter aufgestellten Zellbank sieht vor, bis 2022 weitere Einlagerungsmöglichkeiten anbieten zu können (u.a. peripheres Blut oder Immunzellen/CAR-T-Zellen). Beispielsweise wird im Bereich der Immunzellen derzeit primär das besondere Potenzial von Zellen aus Nabelschnurblut für zukünftige Therapien untersucht. Wir halten die Erweiterungen des Geschäftsmodells, die im Rahmen der Vision 2021 bereits angedeutet wurden, sowie die frühzeitige Positionierung in medizinisch vielversprechenden Bereichen für strategisch sehr sinnvoll. Fazit: Die Bekanntgabe eines weiteren Anwendungsfalls einer Nabelschnurbluteinlagerung aus dem eigenen Bestand sowie die konkretisierten Schritte bzgl. der Transformation zur Zellbank verdeutlichen u.E. die Potenziale der Zelltherapie und des Geschäftsmodells von Vita 34. Wir sehen das Unternehmen damit auch auf dem richtigen Weg, die gesteckten Mittelfristziele zu erreichen und bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 15,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17421.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

December 17, 2018 08:13 ET (13:13 GMT)