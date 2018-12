Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-17 / 14:28 Der Vorstand der ALBIS Leasing AG hat in seiner heutigen Sitzung - ohne Präjudiz für die Sach- und Rechtslage - beschlossen, dem Antrag des Herrn Christoph Zitzmann auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung gemäß § 122 Abs.1 AktG nachzukommen. Die Einberufung und Organisation mit den von Herrn Zitzmann aufgestellten Tagesordnungspunkten (Abwahl eines Aufsichtsratsmitglieds und anschließende Neuwahl zum Aufsichtsrat; Vertrauensentzug eines Vorstandsmitglieds; Einleitung einer Sonderprüfung) wird von der Gesellschaft vorbereitet und anschließend im Bundesanzeiger veröffentlicht. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ALBIS Leasing AG 2018-12-17 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 758923 2018-12-17

