US-Präsident Donald Trump hat die US-Notenbank Fed erneut heftig kritisiert. Es sei unglaublich, dass die Fed trotz eines starken Dollar und quasi keiner Inflation überhaupt über eine neue Leitzinserhöhung nachdenke, schrieb Trump am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Schließlich würde derzeit "die Welt um uns herum explodieren". Er verwies auf das "brennende" Paris und den Abwärtstrend in China.

Die US-Notenbank wird nach Einschätzung von Volkswirten an diesem Mittwoch erneut die Zinsen anheben. Bereits am Freitag hatte Trump gesagt, er hoffe, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen nicht mehr erhöhen werde./jsl/bgf/nas

AXC0165 2018-12-17/15:04