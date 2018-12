Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-17 / 14:40 *Metallurgische Tests bestätigen, dass mit Spodumen-Lithium hochwertige und marktfähige Quarz- und Feldspat-Produkte als Nebenprodukt erzeugt werden können* *Lithiumprojekt Mina do Barroso* Die am alternativen Wertpapiermarkt notierte Ressourcenentwicklungsgesellschaft Savannah Resources plc (AIM: SAV, FWB: SAV and SWB: SAV) ("Savannah" oder "die Gesellschaft"), die mit ihrem portugiesischen Mina do Barroso-Projekt ("Mina do Barroso", "MdB" oder "das Projekt") Europas bedeutendster Produzent von Lithium-Spodumen-Konzentraten werden will gibt bekannt, dass bei den laufenden metallurgischen Tests marktfähige Quarz- und Feldspatprodukte erfolgreich hergestellt wurden. *Highlights* · *Hochwertige und marktfähige Quarz- und Feldspat-Nebenprodukte*bei laufenden metallurgischen Testarbeitsprogrammen hergestellt. · Diese Nebenprodukte entstehen bei der Weiterverarbeitung der Tailings (den feinkörnigen Rückständen) aus dem Spodumenkonzentrationsprozess. · Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass folgende Produkte hergestellt werden können und First Test Minerals hat Marktstudien mit unverbindlichen Produkt-Preisangaben abgeschlossen: · *Feldspat*(Na2O+K2O+Li2O mit einem Gehalt >12%) *mit einer potenziellen Preisspanne von USD 65-100 pro Tonne*. · *Quarz*(99,6% Reinheit) *mit einer potenziellen Preisspanne von USD 60-100 pro Tonne*. · *Tailings in großen Mengen*(Na2O+K2O+Li2O mit einem Gehalt >7%) *mit einer potenziellen Preisspanne von USD 40-45 pro Tonne*. · Alle Produkte weisen *geringe potenzielle Verunreinigungen *unter den von den Kunden angegebenen Höchstgrenzen auf. · Hervorzuheben ist, dass die potenziellen *Preise für die *herstellbaren*Produkte**von First Test Minerals deutlich höher angesetzt wurden als die konservativen Werte, die in der kürzlich durchgeführten Umweltverträglichkeitsstudie *(USD 39 pro Tonne Feldspat und USD 33 pro Tonne Quarz) verwendet wurden. · *Sowol die Testarbeiten für die Nebenprodukte als auch die Spezifikationen wurden*vom Experten der Keramikindustrie, First Test Minerals Ltd, *unabhängig bewertet und bestätigt*. · Derzeit werden diese Nebenprodukte zur weiteren Bewertung durch potenzielle Kunden in großen Mengen produziert und mit einigen potenziellen Kunden werden *vorbereitende Abnahmegespräche geführt*. · Der Verkauf von Nebenprodukten *erzielt einen erheblichen Umweltvorteil*, der den potenziellen Fußabdruck potenzieller Operationen verringern wird. · *Der Verkauf von Nebenprodukten erweist sich durch die Diversifizierung der Anlageprodukte als wirtschaftlicher Vorteil für die Gesellschaft.* *David Archer, CEO von Savannah, sagte:*"Unser Schürfgebiet liegt in einem bedeutenden Abbaugebiet für keramische Materialien, von dem die pulsierende Keramikindustrie in Portugal und Spanien beliefert wird. Mit mehreren Produktströmen können wir das Wertschöpfungspotenzial des Projektsmaximieren und gleichzeitig das Volumen an nicht verkaufsfähigem Material reduzieren, das vor Ort in geländeangepasste und bewachsene Landschaftsformen gebracht werden muss. Mit Spannung erwarte ich weitere Aktualisierungen, bis wir unsere Machbarkeitsstudie im Jahre 2019 vorlegen." Bitte klicken Sie auf den folgenden Link zur vollstaendigen Pressemitteilung: http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/3197K_1-2018-12-12.pdf [1] Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.savannahresources.com [2]oder kontaktieren Sie: David Archer (CEO) Savannah Resources Tel: +44 20 7117 plc 2489 David Hignell / Dugald Northland Capital Tel: +44 20 3861 J. Carlean (Berater) Partners Ltd 6625 Christopher Raggett / finnCap Ltd Tel: +44 20 7220 Camille Gochez (Broker) 0500 Grant Barker Whitman Howard Tel: +44 020 (Aktienberater) 7659 1225 Charlotte Seite / Lottie St Brides Partners Tel: +44 20 7236 Wadham (Finanz-PR) Ltd 1177 *Über Savannah* Savannah ist ein diversifizierter Rohstoffkonzern (AIM: SAV) mit einem Portfolio an Energiemetall-Projekten - Lithium in Portugal und Kupfer in Oman - sowie dem Weltklasse-Projekt Mutamba Heavy Mineral Sands in Mosambik, das in einem Konsortium mit dem weltweit führenden Unternehmen Rio Tinto entwickelt wird. Der Verwaltungsrat verpflichtet sich dazu, den Interessen seiner Aktionäre zu dienen und Ergebnisse zu erzielen, die das Leben unserer Mitarbeiter und der Gemeinschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, verbessern. 