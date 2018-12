Wien (www.fondscheck.de) - Mit dem M&G (Lux) Positive Impact Fund (ISIN LU1854107221/ WKN A2JQM4) hat M&G Investments einen neuen nachhaltigen Aktienfonds aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Das Fondsmanagement suche bei dem Fonds nach Unternehmen, die einen positiven gesellschaftlichen Effekt ("Impact") verfolgen würden. Dabei stünden Firmen, die zur Lösung eines gesellschaftlichen Problems beitragen wollten, im Fokus. "In diesem Zusammenhang wird 'Impact' nicht nur als Auswirkung einer Anlage auf den Geschäftserfolg verstanden, sondern auf die Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit auf die Gesellschaft insgesamt", erkläre der Asset Manager in einer Pressemitteilung. ...

