Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Bank wieder. Laut eines Presseberichts erwägt das Scheichtum Katar die Aufstockung seines Anteils an dem Geldinstitut. Bei den Verkäufen steht Zalando aktuell auf Platz fünf. Zeitgleich ist der Modekonzern aber auch auf der Kaufseite zu finden. Dort auf dem Spitzenplatz. Die Aktie bricht heute zweistellig ein. Eine Umsatzwarnung des Branchenkollegen Asos belastet.