In den vergangenen Monaten ist es ruhig um die Steinhoff-Aktie geworden. Der Kurs lief seitwärts und es waren kaum Veränderungen am Kurs messbar. Seit ein paar Tagen hat sich allerdings das Handelsvolumen wieder erhöht und das Interesse an der Aktie ist wieder erstarkt. Ist mit Neuigkeiten auf der fundamentalen Seite zu rechnen?

Aktuelle Lage der Aktie: Im frühen Handel geht es um rund 7 % nach oben!

Eigentlich könnten die Anleger nach dem Kursplus zufrieden sein, jedoch muss man hier ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...