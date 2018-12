PREOS Real Estate AG geht am 20. Dezember 2018 an die Börse DGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Börsengang PREOS Real Estate AG geht am 20. Dezember 2018 an die Börse 17.12.2018 / 15:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN. PREOS Real Estate AG geht am 20. Dezember 2018 an die Börse Leipzig, 17. Dezember 2018 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS" bzw. "Gesellschaft", ISIN DE000A2LQ850), ein auf Gewerbeimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor, plant für den 20. Dezember 2018 den Börsengang im Freiverkehrssegment m:access der Börse München. Der Wertpapierprospekt für ein öffentliches Angebot sowie für die Einbeziehung von sämtlichen bestehenden 22.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der PREOS in den Freiverkehr der Börse München wurde bereits von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Das öffentliche Angebot beginnt am 20. Dezember 2018 um 8:00 Uhr (MEZ) und endet am selben Tage um 20:00 Uhr (MEZ). Kaufangebote können in diesem Rahmen über jede an der Börse München zugelassene Bank, Verkaufsaufträge über die jeweilige Depotbank erteilt werden. Das Angebot bezieht sich ausschließlich auf bereits bestehende Aktien der Gesellschaft. Der Wertpapierprospekt wurde am 17. Dezember 2018 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.preos.de in der Rubrik "Investor Relations" veröffentlicht und ist seitdem dort abrufbar. Etwaige künftige Nachträge zum Wertpapierprospekt werden ebenfalls dort veröffentlicht. Gedruckte Exemplare des Wertpapierprospekts und etwaiger Nachträge sind außerdem unter der folgenden Adresse bei der Gesellschaft kostenlos erhältlich: PREOS Real Estate AG, Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig (Tel.: +49 (0)341 261 787 790). Investor & Public Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus / Hubert Bonn Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon +49 (0)69/905505-52 E-Mail: preos@edicto.de PREOS Real Estate AG Landsteinerstraße 6 04103 Leipzig Telefon: +49 (0)341/261787-790 E-Mail: info@preos.de Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot ist ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte und am 17. Dezember 2018 auf der Internetseite der PREOS Real Estate AG veröffentlichte Wertpapierprospekt. Allein der gebilligte Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Investoren wird empfohlen, den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüften und am 14. Dezember 2018 gebilligten Wertpapierprospekt, wie er auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.preos.de abrufbar ist, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Aktien zu erwerben oder zu veräußern und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/ oder Finanzberatern zu treffen. Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt. Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der "Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder des Rechts eines Einzelstaates der Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer Transaktion, die den genannten Bestimmungen nicht unterworfen ist. Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt. 17.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PREOS Real Estate AG Landsteinerstraße 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 261787790 E-Mail: info@preos.de Internet: www.preos.de ISIN: DE000A2LQ850 WKN: A2LQ85 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 759033 17.12.2018 ISIN DE000A2LQ850 AXC0173 2018-12-17/15:25