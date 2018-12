Das Analysehaus Jefferies hat Eon nach der abgesagten Vertriebsfusion zwischen dem britischen Versorger SSE und Innogy auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Für den Versorger Eon, der aufgrund der mit RWE getroffenen Rahmenvereinbarung zu Innogy die Innogy-Vertriebssparte nPower nun aufnehmen müsse, sei die Nachricht negativ, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Eon dürfte seines Erachtens nun einige schmerzhafte Jahre mit der Restrukturierung und Integration des britischen Vertriebsgeschäfts von Innogy vor sich haben./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 02:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 02:55 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-12-17/15:34

ISIN: DE000ENAG999