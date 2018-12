SPORTTOTAL AG: Medienpartner-Reichweite von sporttotal.tv wuchs im November um mehr als Faktor 8 auf 5,3 Mio. Views DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation SPORTTOTAL AG: Medienpartner-Reichweite von sporttotal.tv wuchs im November um mehr als Faktor 8 auf 5,3 Mio. Views 17.12.2018 / 15:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. sporttotal.tv: Medienpartner-Reichweite wuchs im November um mehr als Faktor 8 auf 5,3 Mio. Views Köln, 17. Dezember 2018. Die Sport-Streaming-Plattform sporttotal.tv, eine Tochtergesellschaft der SPORTTOTAL AG, hat ihre vermarktbare Reichweite über Medienpartnerschaften erheblich ausgebaut: Gegenüber November 2017 wuchs die Reichweite im November 2018 um mehr als Faktor 8 auf 5,3 Mio. Views (November 2017: rund 600.000 Views). Dabei zahlte sich aus, dass sporttotal.tv mit den Portalen Bild.de, Express, t-online.de, Reviersport, Sportbuzzer, NWZ und Ruhrnachrichten kooperiert. sporttotal.tv auch auf bild.de, express.de und t-online.de Mit dem Gründungspartner Bild.de startete sporttotal.tv das Format "Tore, Tritte, Trallala". Hier werden einmal pro Woche die Highlights aus den auf sporttotal.tv gestreamten Fußballspielen der Amateurligen gezeigt. "Tore, Tritte, Trallala" ist mit 343.000 Views pro Folge eines der meistgeklickten Sportvideos auf bild.de. Nach einer erfolgreichen Pilotphase gewann sporttotal.tv die regionale Boulevard-Zeitung Express (DuMont Verlag, Köln) als weiteren Medienpartner. Im Schnitt verzeichnet eine Folge "Rheingemacht" 720.000 Klicks. Die neuste und auch größte Zusammenarbeit besiegelte sporttotal.tv mit der Ströer SE & Co KGaA, einem führenden digitalen Multi-Channel-Medienhaus. Ströer vermarktet die Werbeformen auf sporttotal.tv an lokale sowie regionale Unternehmen. Zugleich sind Inhalte von sporttotal.tv auf t-online.de zu sehen. t-online ist eine der reichweitenstärksten Nachrichten-Website Deutschlands. "sporttotal.tv wird 2019 die Zahl der Medienpartner ausbauen, die von unseren attraktiven Inhalten profitieren. Wir freuen uns über unsere zusätzliche Reichweite", so Peter Lauterbach. Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC Total 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de 17.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 759023 17.12.2018 ISIN DE000A1EMG56 AXC0183 2018-12-17/15:43