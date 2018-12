Köln (ots) -



Am 6. Dezember 2018 wurde die Bundeswehr für die professionelle Umsetzung der betrieblichen Altersvorsorge mit dem VBLgütesiegel ausgezeichnet.



Der Vizepräsident des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw), Konteradmiral Martin Krebs, nahm die Auszeichnung stellvertretend für die Bundeswehr entgegen. "Mit dem Ergebnis brauchen wir uns nicht zu verstecken - im Gegenteil", betonte er. Neben dem Zertifikat audit berufundfamilie sei das VBLgütesiegel ein weiteres Zeichen dafür, dass das BAPersBw und die Bundeswehr auf dem Weg zu einem noch attraktiveren Arbeitgeber große Erfolge nachprüfbar vorweisen können. "Wenn man die Auszeichnungen betrachtet, kann man sehen, dass wir hier auf einem guten Weg sind", so Krebs.



Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) ist eine vom Bund und den Ländern getragene Versorgungseinrichtung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Sie ist die für den Arbeitgeber Bundeswehr zuständige Zusatzversorgungsanstalt, welche die betriebliche Altersversorgung auf Grundlage der Tarifverträge durchführt. Um die Übermittlung der relevanten Daten an die VBL fehlerfrei zu gewähren, hat die Bundeswehr sich einer Überprüfung und Optimierung unterzogen, um abschließend das VBLgütesiegel zu erhalten. Das VBLgütesiegel hat eine Gültigkeit von drei Jahren und kann dann erneut erworben werden.



