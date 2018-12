PPG (NYSE: PPG) erhöht seine Investitionen in die automatisierte Dispenszellenfertigung bei Lacken und verwandten Beschichtungen für den Bereich der Karosserieanbauteile (Automotive Parts and Accessories Decorative, APAD). Finanzielle Details werden nicht bekannt gegeben.

Mithilfe der Dispenszellentechnologie kann PPG die Produktion und Freigabe von Lackchargen für Fahrzeughersteller (OEMs) und Komponentenlieferanten erheblich beschleunigen. Dank der Technologie werden Beschichtungskomponenten automatisch im richtigen Verhältnis aus den Lagerbehältern entnommen und direkt in ihren Transportbehältern gemischt, sodass der Herstellungsprozess der Beschichtungen erheblich vereinfacht und effizienter wird.

PPG hat kürzlich einen APAD-Dispenszellenbetrieb im Beschichtungswerk in San Juan del Rio, Mexiko, aufgenommen und wird 2019 in Sriperumbudur, Indien, mit der Produktion einer weiteren Zelle beginnen. Kurz zuvor hat PPG bereits APAD-Investitionen in Deutschland und Russland getätigt, während weitere Dispenszellen an den APAD-Standorten des Unternehmens in Valladolid (Spanien), Oak Creek (Wisconsin) und Tianjin (China) bereits in Betrieb sind.

"Die automatisierte Dispenszellentechnologie von PPG hat zu einer erheblichen Verbesserung der Produktion von Farben und Lacken für unsere Kunden auf der ganzen Welt beigetragen", sagte Rodger Lee Pelo, Global General Manager, APAD, bei PPG. "Mit dem Ausbau dieser besonderen Fähigkeit unterstreicht PPG sein Engagement im APAD-Bereich und wird in die Lage versetzt, viel schneller auf Kundenbedürfnisse zu reagieren und gleichzeitig die Produktkonsistenz und Farbgenauigkeit zu erhöhen."

Die Dispenszellentechnologie wird in der Kategorie für Kfz-Teile und -Zubehör aufgrund der ständigen Erweiterung der von OEMs und ihren Komponentenlieferanten angebotenen Farbpalette sowie dem zunehmenden Einsatz von Kunststoff und anderen Substraten als entscheidend eingestuft. Die automatisierte Produktion führt zu erheblich weniger Schwankungen bei Produkten, sodass sich die Konsistenz bei Farbe, Aussehen und Anwendung in den Chargen erhöht und die Durchlaufzeiten für die Kunden deutlich vermindern.

PPG ist bestrebt, seinen Kunden der Kfz-Teile und -Zubehörindustrie ein möglichst niedriges Risiko und einen hohen Ertrag zu ermöglichen. Als ausgewiesener Experte für die effektive Abstimmung von OEM-Lackierungen auf Anbauteilen und Zubehör bietet das Unternehmen Spitzenqualität bei Technologie, Service und Prozessen, die OEM und ihre führenden Lieferanten benötigen.

