Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Er glaube, dass sich der Trend hin zu Cloud-Angeboten und abonnierter Software auf lange Sicht positiv auf den Umsatz und den Gewinn je Aktie auswirken wird, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Montag vorliegenden Studie. Bislang würden die Lösungen in den Unternehmen aber nur spärlich eingesetzt, sodass sich der Wandel über Jahrzehnte hinziehen dürfte./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 23:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-12-17/15:51

ISIN: US5949181045