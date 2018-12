Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Innogy nach der vom britischen Versorger SSE abgesagten Vertriebsfusion auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38,40 Euro belassen. Der Energiekonzern müsse seine britische Vertriebssparte Npower nun im laufenden Jahr unter dem Punkt "fortgeführte Geschäfte" weiterführen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Entsprechend habe Innogy die Ziele für 2018 angepasst./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-12-17/16:08

ISIN: DE000A2AADD2