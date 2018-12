Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Nettowertpapierkäufe im Rahmen des Anleihekaufprogramms APP in der Woche zum 14. Dezember 2018 reduziert. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 4,848 (Vorwoche: 7,015) Milliarden Euro. Die Woche war die letzte volle Ankaufwoche, da die EZB ein Ende der Nettokäufe nach dem 19. Dezember angekündigt hat.

Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität und den Reinvestitionserfordernissen beeinflusst, denen sich die Zentralbanken anpassen. Die Zentralbanken des Eurosystems kaufen monatlich Anleihen für 15 Milliarden Euro. Zum Jahresende wird die EZB die Käufe einstellen. Ab 2019 will die EZB das Anleiheportfolio durch die Wiederanlage von fällig gewordenen Anleihen konstant halten.

Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 4,479 (5,375) Milliarden Euro, jene an Unternehmensanleihen wuchsen um 0,471 (0,801) Milliarden Euro, während die an Covered Bonds um 0,138 (0,379) Milliarden Euro abnahmen. Der Bestand an Kreditverbriefungen/Asset-backed Securities (ABS) erhöhte sich um 0,036 (0,460) Milliarden Euro.

