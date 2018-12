Unterföhring (ots) -



In der SAT.1-Komödie "Es bleibt in der Familie" wird sie mit Ende vierzig nochmal schwanger am 18. Dezember um 20:15 Uhr



Längst kein Tabu mehr: In Deutschland hat sich der Anteil der werdenden Mütter in der Altersgruppe 40 plus seit 2000 fast verdoppelt (StBA 2017). Für SAT.1 liegt auch Andrea Sawatzki voll im Trend und bekommt mit fast 50 noch ein Kind: In der Komödie »Es bleibt in der Familie« spielt sie die junggebliebene Rocksängerin Lola, der versehentlich die befruchtete Eizelle ihrer Tochter Marie (Jennifer Ulrich) eingesetzt wird - am Dienstag, 18. Dezember 2018, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere in SAT.1.



