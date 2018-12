One Square Advisory Services GmbH: S.A.G. Solarstrom AG: Informationen für die Anleihegläubiger DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe One Square Advisory Services GmbH: S.A.G. Solarstrom AG: Informationen für die Anleihegläubiger 17.12.2018 / 16:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 17. Dezember 2018 - Die One Square Advisory Services GmbH informiert in der Funktion des gemeinsamen Vertreters der Unternehmensanleihe, über den aktuellen Sachstand im Insolvenzverfahren der S.A.G. Solarstrom AG. Bei den Tochtergesellschaften S.A.G. Solarstrom Vertriebsgesellschaft mbH und S.A.G. Technik GmbH konnten nunmehr die Schlussrechnungen eingereicht werden. Es erfolgt zunächst eine Aufholung der bei der ersten Abschlagsverteilung nicht berücksichtigten Gläubiger. Die nächste Abschlagsverteilung strebt die Insolvenzverwaltung abhängig von den weiteren Erlösen (Liquidation und Solar Stribro) im I. Quartal 2019 an. Der gemeinsame Vertreter wird die Anleihegläubiger über die weitere Entwicklung informieren und steht für Rückfragen unter den unten genannten Kontaktdaten zur Verfügung. Kontakt One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München sag-solar@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com 17.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 759109 17.12.2018 AXC0199 2018-12-17/16:32