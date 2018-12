München soll zum globalen Zentrum von Würth Elektronik Ei Sos für Forschung und Entwicklung werden. "Trotz zahlreicher zusätzlicher Anmietungen reicht der Platz im Design Center Garching, unserem aktuellen Standort in München, nicht mehr aus", sagte Oliver Konz, CEO Würth Elektronik Ei Sos. Sie würden daher neu bauen und in Freiham die Entwicklungskompetenzen des Unternehmens bündeln. "Mit dem HIC erweitern wir unsere Aktivitäten in der Metropolregion München, machen unseren Standort zu einem globalen Zentrum der Forschung und Entwicklung und zu einem hochattraktiven Arbeitsplatz für Elektronikfachkräfte ...

