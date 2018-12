Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Software AG von 37,00 auf 34,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Konzernwachstum sei gedämpft und die Geschäftsentwicklung lasse sich nur in begrenztem Maß vorhersagen, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Bewertung basiere nun auf dem Jahr 2020 statt bisher 2019./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 00:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2018-12-17/16:34

ISIN: DE000A2GS401