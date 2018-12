München (ots) - Wie wechselt man Reifen richtig? Wie werden Kindersitze, Winterreifen oder Fahrradbeleuchtung getestet? Welche Sehenswürdigkeiten sollte ich in London, Paris oder Rom gesehen haben und wie war das Rennwochenende im ADAC GT Masters? Antworten auf diese und auf viele weitere Fragen gibt der ADAC ab sofort in seinem eigenen Fernsehkanal ADAC TV. Auf der Streamingplattform waipu.tv erhalten die Zuschauer Informationen rund um Mobilität, Reise und Freizeit, Autotests und Motorsport. ADAC TV ist über Waipu.tv auf stationären und mobilen Endgeräten zu empfangen.



Das neue Bewegtbildangebot des ADAC ist im kostenlosen TV-Paket von waipu.tv enthalten. Zusätzlich sind alle Inhalte in der Mediathek auf Abruf verfügbar. So lassen sich Service-Stücke, Berichte von Motorsportveranstaltungen, Ausfahrten mit dem Oldtimer oder Reiseberichte zu jeder Zeit überall genießen. Unter den Kategorien ADAC Autotest, Deutsche Rallye Meisterschaft, ADAC How to (mit JP Kraemer), ADAC GT Masters, ADAC Formel 4, Info, Test & Rat, MTRAX ADAC MX Masters, ADAC Klassik und ADAC Reisen findet jeder sein persönliches ADAC Mobilitätsprogramm im Bewegtbildformat. Mit ADAC TV erweitert der ADAC sein Angebot an relevanten Informationen für Verbraucher und führt den Ausbau eigener Kommunikationskanäle konsequent fort.



Nach dem Wegfall des Geoblockings können Nutzer nun auch im EU-Ausland ADAC TV über waipu.tv jederzeit empfangen.



waipu.tv ist Marktführer für unabhängiges IPTV in Deutschland und ersetzt herkömmliche Kabel- oder Satellitenempfänger durch zeitgemäße Technik auf allen Endgeräten im Mobilnetz, im WLAN und dem TV-Gerät. Neben ADAC TV können über waipu.tv auch mehr als 100 TV Sender und mehr als 1.000 Inhalte auf Abruf in perfekter Qualität empfangen werden. Alle Informationen unter www.waipu.tv.



