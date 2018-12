Pfreimd/Bayern (ots) -



Am 11. Dezember haben sich die Soldatinnen und Soldaten vom Panzerbataillon 104 mit einem feierlichen Appell in Pfreimd von ihren Angehörigen und der Bevölkerung verabschiedet. Für die kommenden sechs Monate werden sie im litauischen Rukla ihren Dienst ausüben, als Kern des multinationalen Gefechtsverbandes des NATO-Programms Enhanced Forward Presence (EFP).



In seiner Rede erklärt der Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Peer Papenbroock: "Unser Auftrag ist eine Rückversicherungsmaßnahme der NATO, er hat defensiven Charakter."



