Von Jason Douglas

LONDON (Dow Jones)--Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat angekündigt, dass das Parlament in der Woche ab 14. Januar 2019 über ihren Brexit-Plan abstimmen wird. Eine zunächst geplante Abstimmung hatte May abgesagt, weil sie eine deutliche Niederlage befürchten musste. Nun teilte sie dem Parlament mit, dass die Parlamentsdebatte im Januar wieder beginnen könne. Großbritanniens EU-Mitgliedschaft endet am 29. März 2019.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2018 11:03 ET (16:03 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.