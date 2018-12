Wie gewonnen so zerronnen! Nach anfänglichen Gewinnen ist der DAX wieder auf Tauschstation und verliert gut ein Prozent. Mit der Gewinnwarnung des Konkurrenten Asos ist auch die Zalando-Aktie unter Druck und Anleger ziehen in Calls die Reißleine. Cornelia Frey berichtet über den Wochenauftakt und blickt auf die wichtigsten Termine am Dienstag.