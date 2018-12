Coreo platziert erfolgreich Kapitalerhöhung DGAP-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme Coreo platziert erfolgreich Kapitalerhöhung 17.12.2018 / 18:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Coreo platziert erfolgreich Kapitalerhöhung * Kapitalzufluss von 10,5 Mio. Euro * Weiterer Ausbau des Immobilienportfolios Frankfurt am Main - 17. Dezember 2018 - Die Coreo AG (WKN: A0B9VV, ISIN: DE000A0B9VV6, Ticker: CORE) hat die im Rahmen der Hauptversammlung am 19. Juni 2018 beschlossene Barkapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Insgesamt wurden 6.585.880 Aktien zu einem Preis von 1,60 Euro je Aktie platziert. Damit fließen der Gesellschaft ca. 10,5 Mio. Euro zu. Mit Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister steigt das Grundkapital der Coreo AG von bisher 9.360.000 Euro um 6.585.880 Euro auf 15.945.880 Euro. Den Emissionserlös wird die Gesellschaft zusammen mit der geplanten Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital für den weiteren Ausbau ihres Immobilienportfolios verwenden. Vorstand Marin Marinov freut sich über den Vertrauensbeweis, den er vonseiten der Altaktionäre sowie den neuen Investoren erfahren hat: "Mit dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung werden wir die dynamische Entwicklung der Coreo planmäßig fortschreiben. Ich bin zuversichtlich, bereits im 1. Quartal 2019 weitere Investments tätigen zu können." Über die Coreo AG Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios. Kontakt: Coreo AG Felix Krekel, CIIA Investor Relations Grüneburgweg 18 D-60322 Frankfurt a. M. ir@coreo.de T: +49 69 219396-0 17.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Coreo AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 2193 96-0 Fax: +49 69 2193 96-150 E-Mail: ir@coreo.de Internet: www.coreo.de ISIN: DE000A0B9VV6 WKN: A0B9VV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 759147 17.12.2018 ISIN DE000A0B9VV6 AXC0229 2018-12-17/18:09