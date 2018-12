Berlin (ots) - Die öffentliche Verwaltung hat erheblichen Aufholbedarf bei der Digitalisierung. Das zeigt eine Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY), über die der Tagesspiegel am Montag exklusiv vorab berichtete. Von einem vollständig digitalisierten Behördengang berichtet keiner der 201 befragten Behördenleiterinnen und -leiter sowie Personalentscheiderinnen und -entscheider in öffentlichen Verwaltungen.



Lesen Sie eine ausführlichere Version unter: https://www.tagesspie gel.de/wirtschaft/digitalisierung-verwaltung-weiterhin-wenig-digitali siert/23770040.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de