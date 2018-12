Pressemeldung

17. Dezember 2018, 18.00 h

Solutions 30 stärkt sich weiter in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsnetz und Glasfaser in Frankreich und Spanien.

Solutions 30, führender Lösungsanbieter für neue digitale Technologien in Europa, stärkt seine Position als Referenzpartner für die führenden französischen und europäischen Telekommunikationsbetreiber. In Spanien setzt der Konzern neue Impulse in einem wieder attraktiven Marktumfeld und erwirbt 100% der Anteile an der spanischen Saltó Telecomunicaciones S.L., einem Tier-1-Partner des spanischen Telekommunikationsbetreibers Masmovil, und 49% der Anteile an Grupo Magaez Telecomunicaciones, einem Tier-1-Partner von Vodafone in Spanien. In Frankreich stärkt Solutions 30 die Marktführerschaft durch den vollständigen Erwerb von Sotranasa mit Sitz in Perpignan; Sotranasa erzielte im Jahr 2017 mit Telekommunikations- und Energiedienstleistungen Erlöse von fast 50 Millionen Euro.

Gianbeppi Fortis, Vorstandsvorsitzender von Solutions 30, erklärt hierzu: "Mit diesen Neuerwerbungen können wir unsere Beziehungen zu großen französischen und internationalen Anbietern in den Bereichen High Speed Internet und Energie weiter stärken. Sie ermöglichen es uns auch, zukünftige Wachstumschancen zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu 5G, der Energiewende und der Vervielfachung der verbundenen Objekte in Frankreich und Europa ergeben werden."

Neue Wachstumsdynamik in Spanien

In Spanien nutzt die Gruppe das wiedererstarkte Wachstum und stärkt ihre Position mit Blick auf die wichtigsten Telekommunikationsbetreiber des Landes. Diese neue Dynamik stützt sich auf die Erschließung neuer Märkte und auf gezielte Akquisitionen in einer stark fragmentierten Branche.

Die Übernahme von Saltó Telecomunicaciones S.L. ermöglicht es Solutions 30, das Angebot zu erweitern und sich bei Masmovil, dem viertgrößten Netzbetreiber des Landes, zu positionieren. Saltó Telecomunicaciones S.L. beschäftigt derzeit 90 Mitarbeiter und erzielt in Katalonien und Aragonien Umsätze von rund 10 Millionen Euro. Das Unternehmen wird seit Ende Oktober 2018 im Abschluss von Solutions 30 vollkonsolidiert.

Durch den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Grupo Magaez Telecomunicaciones beteiligt sich Solutions 30 an einem Unternehmen mit derzeitigen Erlösen in Höhe von 2 Millionen Euro. Grupo Magaez Telecomunicaciones installiert Glasfasernetze im Auftrag von Vodafone in Andalusien, Extremadura, Madrid und Barcelona. Die Gesellschaft wird nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Fortsetzung der Marktkonsolidierung in Frankreich

In Frankreich setzt die Gruppe ihre Strategie der Übernahmen und weiteren Stärkung ihres territorialen Netzes durch den Erwerb von 100% des Aktienkapitals von Sotranasa fort.

Das 1974 gegründete Unternehmen mit Sitz in Perpignan erzielte 2017 einen Umsatz von 49,2 Millionen Euro. Sotranasa ist seit mehr als 40 Jahren an der Seite der wichtigsten Telekommunikationsbetreiber und einer der Pioniere bei der Einführung von Glasfasernetzen in Frankreich. In dieser Zeit entwickelte sich Sotranasa zu einem Referenzdienstleister für Netzbetreiber im Südwesten des Landes. Seit 2006 ist das Unternehmen auch im Energiesektor tätig und konnten seither Verträge mit ENEDIS (ehemals ERDF) und GRDF abschließen.

"Die Aktivitäten von Sotranasa passen sehr gut zu Solutions 30, das damit seine Präsenz in Südfrankreich verstärkt. Diese Übernahme ermöglicht uns nicht nur eine Stärkung unserer Marktstellung bei den Telekommunikationsbetreibern im Bereich Glasfaser, sondern auch einen Ausbau unserer Aktivitäten im Energiesektor. Sotranasa eröffnet Solutions 30 neue Entwicklungsmöglichkeiten im zukunftsweisenden Bereich der Energiewende; die neue Tochtergesellschaft unterhält langjährige Beziehungen zu den wichtigsten Energieverteilungsnetzbetreibern in Frankreich und ist in zahlreichen Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien tätig", so Karim Rachedi, Chief Operating Officer und Mitglied des Vorstands von Solutions 30.

Über SOLUTIONS 30

SOLUTIONS 30 ist der führende Lösungsanbieter für neue digitale Technologien in Europa. Ziel von SOLUTIONS 30 ist es, sowohl Privatpersonen als auch Geschäftskunden einen Zugang zu technologischen Neuerungen zu ermöglichen, die unser tägliches Leben verändern: Gestern Computer und das Internet, heute digitale Lösungen, morgen Technologien, die die Welt in Echtzeit vernetzen. Seit seiner Gründung hat SOLUTIONS 30 über ein dichtes und kundennahes Netzwerk aus rund 6.000 Technikern mehr als 20 Millionen Einsätze durchgeführt. Mit seinen Dienstleistungen ist SOLUTIONS 30 in Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Spanien präsent. Das Kapital von SOLUTIONS 30 gliedert sich in 104.057.392 Aktien, die mit gleichem Nominalbetrag und Stimmrechtsanteil ausgestattet sind.

SOLUTIONS 30 SE werden an der Euronext Growth (ISIN FR0013379484, Kürzel ALS30), an der elektronischen Handelsplattform XETRA und an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN FR0013379484, Kürzel 30L2) gehandelt.

Indizes: MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.solutions30.com.

