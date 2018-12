Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,22% auf 89,6, davor 8 Tage ohne Veränderung , RBI -3,71% auf 23,88, davor 4 Tage im Plus (7,27% Zuwachs von 23,12 auf 24,8), AT&S-3,57% auf 15,14, davor 4 Tage im Plus (5,37% Zuwachs von 14,9 auf 15,7), Agrana -2,75% auf 17, davor 4 Tage im Plus (5,94% Zuwachs von 16,5 auf 17,48), Zumtobel -3,09% auf 7,85, davor 4 Tage im Plus (3,85% Zuwachs von 7,8 auf 8,1), Verbund -0,2% auf 39,64, davor 4 Tage im Plus (10,27% Zuwachs von 36,02 auf 39,72), RHI Magnesita -0,95% auf 39,78, davor 3 Tage im Plus (7,09% Zuwachs von 37,5 auf 40,16), Fabasoft -1,15% auf 12,9, davor 3 Tage im Plus (9,66% Zuwachs von 11,9 auf 13,05), Strabag -3,72% auf 27,15, davor 3 Tage im Plus (4,06% Zuwachs von 27,1 auf 28,2). Folgende Titel haben den Moving ...

