Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Mittwoch den Rückzug angetreten. Der Dax gab in Handelsverlauf um 0,5 Prozent nach und beendete den Tag bei 11 487,33 Zählern. Zuvor hatte der Leitindex an sechs Tagen in Folge höher geschlossen. Was Anleger vom Handel sonst noch wissen müssen, die wichtigsten Themen vom Parkett.

