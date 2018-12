Im Herbst ist die Porsche-Aktie in eine volatile Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Sie vollzog sich zwischen 50,10 Euro auf der Unter- und 60,46 Euro auf der Oberseite. In dieser Spanne immer wieder heftig umkämpft war die 50-Tagelinie. Sie konnte in der zweiten Novemberhälfte von den Käufern lange Zeit erfolgreich behauptet werden.

Nach dem gescheiterten Ausbruch vom 3. Dezember rutschte die Aktie allerdings unter den EMA50 und fiel im Tief bis zum 10. Dezember auf 51,48 Euro. Hier meldeten ... (Dr. Bernd Heim)

