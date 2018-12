Die Baader Bank hat Compugroup von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 49 Euro belassen. Trotz zunehmender Konkurrenz im Geschäft mit der elektronischen Gesundheitskarte dürfte der IT-Dienstleister für Arztpraxen seine Erwartungen hierfür erfüllen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese basierten darauf, dass die Compugroup einen Marktanteil in diesem Geschäft von 50 Prozent auf sich vereinigen kann./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 17:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-12-17/20:27

ISIN: DE0005437305