Die Demonstrationen der sogenannten "Gelbwesten" in Frankreich hat Wirkung gezeigt. Der Flugzeugbauer Airbus, an dem auch der französische Staat beteiligt ist, will Mitarbeitern einen Sonderboni zahlen.

Inmitten der "Gelbwesten"-Proteste in Frankreich will der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus seinen Mitarbeitern mit den niedrigsten Einkommen Sonderboni zahlen. Details dazu müssten noch mit den Gewerkschaften besprochen werden, sagte eine Sprecherin des Konzerns am Montag. Staatspräsident Emmanuel Macron hatte zuvor Unternehmen des Landes - darunter Airbus - aufgerufen, ihn zu unterstützen und den ...

