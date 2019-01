Einer der Wortführer der "Gelbwesten" ist erneut bei einer Demonstration festgenommen worden. Éric Drouet wurde am Mittwochabend in Paris in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht im Gefängnis, wie Justizkreise der Deutschen-Presse-Agentur bestätigten.

Drouet habe mit etwa 50 weiteren Anhängern der "Gelbwesten" Kerzen am Place de la Concorde aufgestellt, um der Verwundeten der Bewegung zu gedenken, berichtete der Sender France Info. Demnach wurde er wegen Organisation einer nichtangemeldeten Demonstration festgenommen. Auf TV-Bildern war ein Gerangel zwischen Polizisten, Demonstranten, Drouet und Journalisten zu sehen.

Drouet ist einer der bekanntesten Vertreter der "Gelbwesten" und wurde bereits bei einer Demonstration im Dezember festgenommen. Er ruft immer wieder zu neuen Protesten der Bewegung auf und ist nicht unumstritten. Der Lastwagenfahrer hatte eine Kontroverse ausgelöst, als er während einer TV-Sendung forderte, bei Demonstrationen den Élyséepalast zu betreten.

Der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon lobte Drouet am Mittwoch überschwänglich in einem Blogbeitrag. "Möge dieses Jahr Ihr Jahr sein und das des Volkes, das wieder souverän wird", schrieb Mélenchon unter dem Titel "Danke, Herr Drouet". Der Oppositionspolitiker verurteilte die neuerliche Festnahme der "Gelbweste" und warf der Polizei Machtmissbrauch vor./nau/DP/mis

