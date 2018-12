Gemeinschaftsunternehmen erwirbt Lizenz für die Vermarktung der Novodiag-Plattform in der Region "Greater China"

Finanzierung der kontinuierlichen Erweiterung des Produktportfolios von Mobidiag und beschleunigte Kommerzialisierung durch Kapitalbeteiligung in Höhe von 10 Mio. Euro

Mobidiag Ltd., ein Anbieter vermarktungsreifer Molekulardiagnostiklösungen, der sich mit der Ausbreitung antimikrobieller Resistenz auseinandersetzt, gab den Abschluss eines Vertrags über ein Joint Venture (JV) mit Autobio Diagnostics ("Autobio"), einem führenden Anbieter von klinischer Diagnostik in China, bekannt. Zweck des Joint Venture ist die Vermarktung der Novodiag-Plattform in China. Außerdem hat Mobidiag nach eigenen Angaben eine separate Beteiligungsfinanzierung in Höhe von 10 Mio. Euro von Autobio erhalten. Lynx Financial (HK) Ltd. fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater von Mobidiag.

Mobidiag und Autobio planen eine gemeinsame Investition von 12,3 Mio. Euro für die Gründung eines Joint-Venture-Unternehmens in China. Dazu investiert Autobio 8 Mio. Euro für 65 der Anteile in bar, während Mobidiag seinen Anteil von 35 für 4,3 Mio. Euro erwirbt.

Mobidiag gewährt dem JV eine exklusive Lizenz für Assays für Infektionskrankheiten bei Menschen (Sepsis ausgenommen) in China. Das JV wird zunächst die Novodiag-Plattform und drei Assays für die schnelle Erkennung von Infektionen der Atemwege und des Magen-Darmtraktes sowie von Meningitis bei der National Medical Products Administration (NMPA, ehemals CFDA) registrieren. Zudem soll das JV die Errichtung von lokalen Anlagen zur Herstellung von Novodiag-Komponenten und -Einwegprodukten in China finanzieren.

Mobidiag möchte die Erlöse aus der Kapitalbeteiligung in Höhe von 10 Mio. Euro für den Ausbau seines Produktportfolios, die beschleunigte Entwicklung weiterer Assays für das Novodiag-System, die Erweiterung seiner Fertigungskapazitäten und die Förderung seiner wirtschaftlichen Expansion einsetzen.

Die Novodiag-Plattform ist eine innovative Molekulardiagnostiklösung zur vollständig automatisierten Erkennung von Infektionskrankheiten, einschließlich antibiotischer Resistenzen. Die Plattform kombiniert Echtzeit-PCR mit Microarray-Technologien für die direkte Analyse von Proben, die sich in Einwegkartuschen befinden. Sie ermöglicht zudem ein umfassendes Screening mehrerer oder einzelner Pathogene in etwa einer Stunde, sodass Mediziner fundiertere, zeitkritische Entscheidungen treffen, Behandlungen frühzeitig einleiten und das Ausbreiten einer Infektion verhindern können.

Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag, kommentierte: "Wir freuen uns auf dieses neue Joint Venture mit Autobio Diagnostics, einem führenden Unternehmen im Bereich IVD in China. Wir sind sicher, dass der Zugang des Unternehmens zu dem schnell wachsenden chinesischen Markt in Verbindung mit dem umfassenden Know-how von Mobidiag in puncto Molekulardiagnostik den Grundstein für eine erfolgreiche Partnerschaft bildet, die es erlaubt, Syndromdiagnostik-Panels zu einem erschwinglichen Preis in China anzubieten.

Die Kapitalbeteiligung von 10 Mio. Euro verschafft uns ein Finanzpolster, mit dem wir unsere breit gefächerte Strategie für den Ausbau des internationalen Vertriebs vorantreiben und innovativere, kostengünstigere Lösungen einführen können, die die Diagnostik von Infektionskrankheiten und antibiotischen Resistenzen vorantreiben."

Yongjun Miao, Chairman von Autobio, erklärte: "Aufgrund des Mangels an einer schnellen, präzisen und preisgünstigen Diagnostik für Pathogene in China ist die frühzeitige und effektive Behandlung von Infektionskrankheiten eingeschränkt, und es kommt häufig zum Missbrauch von Antibiotika. Das Novodiag-System von Mobidiag ist kostengünstig, leicht zu bedienen und auf mehrere Ziele ausgerichtet. Es zeichnet sich darüber hinaus durch breit gefächerte Anwendungs- und Vermarktungsmöglichkeiten aus. Die Kostenvorteile, die sich aus der Gründung eines Joint Venture in China ergeben, stärken zusätzlich die Wettbewerbsfähigkeit des Novodiag-Systems. Die Teams von Mobidiag und Autobio teilen die gleiche Vision im Hinblick auf das Joint Venture und leben bereits eine gemeinsame Unternehmenskultur. Wir sind auf die Zukunftsaussichten dieser Partnerschaft gespannt."

Donald Xu, Managing Partner von Lynx Financial, kommentierte: "Dieser Abschluss verkörpert den aktuell im Gesundheitswesen herrschenden Trend zu grenzübergreifenden Transaktionen zwischen China und westlichen Ländern. Die Strategie, Investitionen mit einem Joint Venture zu kombinieren, kann vielen neu entstehenden und innovativen Unternehmen als Modell zur Beschleunigung ihres Regulierungs- und Vermarktungsprozesses und Behauptung gegen die etablierten multinationalen Unternehmen dienen nicht nur in China, sondern weltweit."

Hinweise für Redakteure

Über Mobidiag Ltd

Mobidiag ist ein wachstumsstarker Anbieter von vermarktungsreifen Molekulardiagnostiklösungen, dessen erschwingliche und weitläufig anwendbare und robuste Technologie die Leistungsfähigkeit von Molekulardiagnostik verfügbar macht, um der Ausbreitung von antimikrobieller Resistenz durch die rapide Erkennung von Pathogenen und deren potenzielle Resistenz zu Antibiotika zu begegnen. Mit den Lösungen Amplidiag und Novodiag bietet Mobidiag Laboren jeglicher Größenordnung ein umfassendes Produktsortiment für die schnelle, zuverlässige und kostengünstige Diagnostik von Infektionskrankheiten.

Mobidiag unterhält seinen Firmensitz in Espoo (Finnland) sowie Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien und Schweden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.mobidiag.com

Über Autobio Diagnostics Co, Ltd

Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich Autobio zu einem führenden Unternehmen in der klinischen Diagnostik in China entwickelt. Autobio ist auf Forschung und Entwicklung, Produktion, Vermarktung und Service im Bereich klinischer Diagnoseprodukte, einschließlich Immunoassay-, Mikrobiologie- und Biochemieprodukte, spezialisiert. Autobio bietet umfassende Lösungen für Medizinlabore.

Über Lynx Financial

Lynx Financial ist eine führende Boutique-Investmentbank, die sich auf die Bereiche Life Sciences und Healthcare spezialisiert hat. Mit Niederlassungen in China und den USA konzentriert sich Lynx Financial auf grenzübergreifende Transaktionen mit Privatplatzierungen, Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures und Lizenzierung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181217005766/de/

