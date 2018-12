Von Drew FitzGerald und Kate O'Keeffe

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Mobilfunkkonzern T-Mobile US ist der Übernahme seines Wettbewerbers Sprint Corp. einen Schritt näher gerückt. Offenbar hat er die Genehmigung einer wichtigen US-Behörde erhalten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagen. So soll das Committee on Foreign Investment in the U.S. (kurz Cfius) den rund 26 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss gebilligt haben.

Die vom Finanzministerium geleitete Cfius hat demzufolge den beiden Unternehmen am Montag mitgeteilt, dass die Fusion der beiden Unternehmen nach monatelangen Verhandlungen nun grünes Licht bekomme. Nach Teilnehmerzahl sind die beiden Unternehmen die Nummer drei und die Nummer vier in den USA.

T-Mobile US gehört mehrheitlich dem DAX-Konzern Deutsche Telekom, während Sprint überwiegend Eigentum des japanischen Softbank-Konzerns ist. Sprecherinnen von Sprint und T-Mobile wollten sich ebensowenig äußern wie ein Cfius-Sprecher.

Für einen Zusammenschluss sind noch die Zustimmung der Antikartell-Behörden bei der Federal Communications Commission und beim Justizministerium erforderlich.

