Das erfolgreiche Bohrprogramm 2018 führt zu einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung, wobei 98,3 % der Ressource als gemessen klassifiziert werden können.

Das Bohrprogramm bestätigte die hervorragende Konsistenz von Mangangehalt und Mineralogie.

Das Programm für metallurgische Testarbeiten und Testläufe der Pilotanlagen wurde erfolgreich durchgeführt und ergab, dass aus dem Abraum von Chvaletice mittels einer Kombination aus bewährten kommerziellen Technologien Mangan gewonnen werden kann.

Das Testprogramm bestätigte, dass mit dem beabsichtigten hydrometallurgischen Verfahren ultrahochreine Manganprodukte hergestellt werden können, die den Kundenspezifikationen entsprechen oder diese übertreffen.

Geplant ist der Bau und die Inbetriebnahme einer Demonstrationsanlage im Jahr 2019, um mehrere Tonnen schwere, ultrahochreine Manganproduktproben für Kundenprüfungen und Qualifizierungen herzustellen.

Das Projekt ist weiterhin im Zeitplan, die vorläufige wirtschaftliche Bewertung soll Anfang 2019 veröffentlicht werden.

Angestrebt wird die Produktion sowohl von elektrolytischen Manganmetallen als auch von Mangansulfat-Monohydrat, hauptsächlich für Europas aufstrebende Elektrofahrzeugindustrie.

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 17, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das "Unternehmen" oder "EMN") freut sich, eine aktualisierte Ressourcenschätzung ("Ressourcenschätzung") für sein Chvaletice-Manganprojekt in der Tschechischen Republik veröffentlichen und einen Überblick über sein Programm von metallurgischen Testarbeiten 2018 ("Update zum Programm metallurgischer Testarbeiten") und seine Entwicklungspläne für 2019 ("Pläne für 2019") geben zu können.

Marco Romero, President und CEO von EMN, erklärte:

"Wir sind außerordentlich erfreut über das Ergebnis des Bohrprogramms 2018 und der daraus resultierenden aktualisierten Ressourcenschätzung für das Chvaletice Manganprojekt, bei dem 98,3 % der Ressource als gemessene Ressource bestätigt wurden. Dieser Meilenstein bildet eine solide Grundlage für die detaillierte Planung der Gewinnungs- und Aufbereitungsschemata und wird sich in der bevorstehenden vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, deren Veröffentlichung wir derzeit Anfang 2019 erwarten, positiv auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken.

Während unseres umfangreichen Programms metallurgischer Testarbeiten und der Testläufe in unserer Pilotanlage hat unser internes Team bedeutende Fortschritte bei der Verbesserung des Verständnisses der Mangan-Lagerstätte in Chvaletice und bei der Planung und Konzipierung eines technisch tragfähigen Verfahrensfließbilds erzielt. Ziel des Unternehmens ist es, mit dem Recycling des Abraums in Chvaletice elektrolytische Manganmetalle und Mangansulfat-Monohydrate mit den derzeit weltweit höchsten Reinheitsgraden zu produzieren und gleichzeitig die Voraussetzungen für die Einhaltung sehr hoher Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards zu schaffen.

Im Jahr 2018 haben sich die Ankündigungen und Berichte über wichtige neue Entwicklungen und Investitionen in der Lithiumbatteriebranche in Europa, Nordamerika und Asien überschlagen. Das Chvaletice Manganprojekt liegt strategisch günstig in der Tschechischen Republik, inmitten eines aufstrebenden Clusters von Unternehmen der Elektrofahrzeugindustrie, die begonnen haben, lokale und Exportmärkte zu bedienen. Durch diese Umgestaltung der gesamten europäischen Automobilindustrie entsteht ein ganzes Ökosystem aus Batteriefabriken, Zulieferern, Kathodenproduzenten, Recyclingunternehmen und den damit verbundenen Lieferketten für Batterierohstoffe."

Aktualisierte Ressourcenschätzung des Chvaletice Manganprojekts

Im Sommer 2018 führte EMN eine zweite Bohrkampagne am Chvaletice Manganprojekt (das "Projekt") mit insgesamt 80 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.509,5 m durch. Das Programm beinhaltete die Durchführung von 35 vertikalen und 19 geneigten Schallbohrungen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Gesamtlänge von 1.409,5 m als Ergänzung zu 80 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.679,30 m, die 2017 abgeschlossen worden waren. Weitere 26 mobile Schlagbohrungen von insgesamt 100 m Länge wurden in Bereichen entlang der Hänge der Abraumhalden durchgeführt, die bisher nicht für die Probenahme zugänglich waren. Das untersuchte, beprobte und analysierte Abraummaterial war in Bezug auf den Gesamtmangangehalt und den Gehalt an löslichem Mangan und die Mineralogie im Allgemeinen konsistent. Zur Erstellung der aktualisierten Ressourcenschätzung wurde der kombinierte Probenahme- und Analysedatensatz aus den Bohrprogrammen 2017 und 2018 verwendet, der auf Bohrungen von insgesamt 3.188,80 m Länge beruht.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung nach dem kanadischen Standard NI 43-101 hat zu einer Neuklassifizierung aller in den drei Abraumhalden von Chvaletice enthaltenem Abraummaterialen in die Kategorien "gemessen" und "angezeigt" geführt. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen des Projekts belaufen sich nun insgesamt auf 26.960.000 Tonnen, mit einem Gesamtmangangehalt von 7,33 % und einem Gehalt an löslichem Mangan von 5,86 %, wie in Tabelle 1 unten dargestellt:

Mineralressourcenerklärung für Chvaletice, gültig ab dem 8. Dezember 2018 Halde Nr. Klassifizierung Trockene Schüttdichte in situ (t/m3) Volumen (m3) Tonnage (metrische Tonnen) Gesamt-Mn (%) Lösliches Mn (%) 1 GEMESSEN 1,52 6.577.000 10.029.000 7,95 6,49 ANGEZEIGT 1,47 160.000 236.000 8,35 6,67 2 GEMESSEN 1,53 7.990.000 12.201.000 6,79 5,42 ANGEZEIGT 1,55 123.000 189.000 722 530 3 GEMESSEN 145 2.942.000 4.265.000 735 563 ANGEZEIGT 145 27.000 39.000 790 5,89 GESAMT GEMESSEN 1,51 17.509.000 26.496.000 7,32 5,86 ANGEZEIGT 1,50 309.000 464.000 7,85 6,05 KOMBINIERT G und A 1,51 17.818.000 26.960.000 7,33 5,86

ANMERKUNGEN:

Geschätzt in Übereinstimmung mit den vom CIM-Rat in der jeweils gültigen Fassung angenommenen Definitionsnormen der Canadian Institution of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") für Mineralressourcen und Mineralreserven, die im Wesentlichen mit dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Oreserves Reserves 2012 Edition des Joint Ore Reserves Committee ("JORC Code") identisch sind. Die Mineralressource Chvaletice hat eine vernünftige Prognose für eine mögliche wirtschaftliche Gewinnung. Mineralressourcen sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich tragfähig. Für das Projekt wurden keine Mineralreserven definiert. Angezeigte Ressourcen haben eine geringere Vertrauenswürdigkeit als gemessene Ressourcen. Es wurde kein Cut-Off-Gehalt angewendet. Das geschätzte Break-Even-Cut-Off-Gehalt liegt unter dem Mindestgehalt des Blockmodells. Eine Gehaltskappung wurde nicht vorgenommen. Zahlen wurden möglicherweise aufgrund von Rundungen nicht genau addiert.

Tetra Tech Inc. ("Tetra Tech"), mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, ein weltweit führender Anbieter von Beratung, Engineering, Programmmanagement, Baumanagement und technischen Dienstleistungen, wurde beauftragt, die Planung und Durchführung der Probenahmen und Analysen zu leiten, die aktualisierte Ressourcenschätzung für das Chvaletice Manganprojekt von EMN vorzunehmen und den technischen Bericht in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101-Standards and Disclosures for Mineral Projects sowie den unabhängigen technischen Bericht gemäß dem JORC-Code, Ausgabe 2012, zu erstellen.

Update zum Programm für metallurgische Testarbeiten 2018

Von 2015 bis 2018 führte EMN eine Reihe von Testprogrammen zur Probenahme, Ressourcenschätzung und Manganwiedergewinnung durch, darunter die semikontinuierliche Aufbereitung des Abraummaterials im geschlossenen Zyklus in einer Pilotanlage. Parallel zu den Verfahrensstudien führte EMN umfangreiche Studien zu ökologischen Grundlagen und ökologischer Minenplanung durch. Die Hauptziele dieser Testprogramme und Studien waren die Überprüfung der Ergebnisse früherer Arbeiten, die Bestätigung der Menge an gewinnbarem Mangan, die in der Lagerstätte Chvaletice enthalten ist, die Charakterisierung ihrer Mineralogie und der Gehaltsverteilung sowie die Erstellung eines wirtschaftlich wettbewerbsfähigen Verfahrensfließbildes. Dieses Verfahren erfordert die Zusammenführung bewährter, kommerzieller Technologien, die für die Herstellung von hochreinem, elektrolytischem Manganmetall ("EMM" oder "HPEMM") und hochreinem Mangansulfat-Monohydrat ("MSM" oder "HPMSM") verwendet werden können, bei gleichzeitiger Einhaltung der sehr hohen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards von EMN sowie derjenigen der Tschechischen Republik und der Europäischen Union.

Über metallurgische Testarbeiten an Feldproben, die vor dem Bohrprogramm 2017 zur Bestimmung der Mineralressourcen entnommen worden waren, wurde im Technischen Bericht über die Schätzung der Mineralressourcen für das Chvaletice Manganprojekt mit Gültigkeit zum 27. April 2018 berichtet, der am 26. Juni 2018 bei SEDAR eingereicht wurde.

Aus den im Jahr 2017 entnommenen Schallbohrkernproben wurden insgesamt 25 Mischproben mit einer Gesamtmenge von 14,8 Tonnen trockenen Haldenmaterials hergestellt. Die Ergebnisse der daran durchgeführten metallurgischen Testarbeiten werden in dem technischen Bericht veröffentlicht werden, der im Zusammenhang mit der aktualisierten Ressourcenschätzung 2018 erstellt wird. An einer Master-Mischprobe wurden detaillierte chemische und physikalische Analysen durchgeführt. Die mineralogische Charakterisierungsstudie umfasste die Bestimmung der Mineralkomponenten mittels Lichtmikroskop, Röntgenbeugungsanalyse, Rasterelektronenmikroskopie und mineralchemischer Phasenanalyse. Außerdem wurden räumliche Variationsstudien in Bezug auf die Partikelgröße, chemische Zusammensetzung, Gesamt- und lösliches Mangan und verschiedene Verunreinigungen durchgeführt. Die Studien bestätigten die bisherigen Ergebnisse, wonach etwa 80 % des Mangans in Form von laugungsfähigen Mangankarbonatmineralen und etwa 19 % als widerstandsfähige Mangansilikate vorkommen. Es wurde festgestellt, dass der Gesamtmangangehalt zwischen 5,71 % und 8,77 % Mn schwankte, wobei 75 bis 85 % des Mangangehalts säurelöslich sind.

Das Changsha Research Institute for Mining and Metallurgy ("CRIMM"), eine Abteilung von China Minmetals und eine der führenden metallurgischen Forschungs- und Entwicklungsorganisationen Chinas mit umfangreicher Erfahrung in der Planung, Entwicklung und dem Betrieb von EMM- und MSM-Anlagen, wurde beauftragt, im Namen von EMN eine Vielzahl von qualitativen und quantitativen Studien durchzuführen sowie bei der Auswahl und Anpassung von Technologien zu beraten und diese an den Halden in Chvaletice zu testen.

CINF Engineering ("CINF"), eine Abteilung der Aluminum Company of China, eines der führenden Institute Chinas für das Verfahrensdesign und sehr erfahren in der Konstruktion und Errichtung von EMM- und MSM-Anlagen, wurde mit der Aufsicht über das metallurgische Testprogramm und die Geräteprüfungen von Lieferanten, dem Design und der Bewertung alternativer HPEMM- und HPMSM-Verfahrensfließbilder sowie der Entwicklung des Egineerings auf einer Vor-Machbarkeits-Ebene, einschließlich 3-D-Standortlayouts, Geräteauswahl sowie die Entwicklung von Investitions- und Betriebskostenschätzungen, betraut.

Tetra Tech ist seit 2016 damit beauftragt, die Bohrungen, die Massenentnahme und die Ressourcenschätzung sowie alle metallurgischen Prüfprogramme, das Engineering und die Kostenschätzung zu überwachen und auszuwerten. Die Veröffentlichung der Ergebnisse dieser Arbeit in einer mit NI 43-101 konformen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, "PEA") wird derzeit für das erste Quartal 2019 angestrebt.

Die Testarbeiten umfassten Optimierungsversuche im Labormaßstab, mit denen Parameter für den Betrieb von Pilotanlagen für die Magnetabscheidung und für die Elektrogewinnung von Mangan in semikontinuierlichen geschlossenen Zyklen festgelegt wurden. Die Ergebnisse der Pilotversuche wurden von CRIMM und CINF genutzt, um die Parameter der Prozessanlagenauslegung zu überprüfen, die zur Kalibrierung metallurgischer Simulationsmodelle verschiedener Fließbilder der Manganwiedergewinnung verwendet worden waren.

Die folgenden Prozessschritte wurden an Abraummaterial von Chvaletice getestet, hauptsächlich im wichtigsten Forschungs- und Entwicklungszentrum von CRIMM in Changsha, China, und in seinem Mangan-Forschungslabor in Tongren, China, einer hochspezialisiert arbeitenden Industrieanlage auf dem Gelände von zwei benachbarten kommerziellen Produktionsanlagen für HPEMM und HPMSM:

Vorkonzentrierung von Rohabfällen unter Verwendung verschiedener hochintensiver Magnetabscheider zur Gewinnung eines Mangankonzentrats

Laugung des Mangankonzentrats mit Schwefelsäure zur Gewinnung von Mangansulfatlösung

Reinigung der Mangansulfatlösung unter Verwendung mehrerer Reinigungsstufen zur Entfernung von Eisen, Phosphor, Schwermetallen und anderen Verunreinigungen, um eine raffinierte trächtige Lösung zu erhalten

Selenfreie Gewinnungselektrolyse mit anschließender chromfreier Passivierung zur Herstellung von ultrahochreinen, schwefelarmen HPEMM-Flocken

Lösung der HPEMM-Metallflocken in verdünnter Säure und sekundäre Tiefenreinigung, gefolgt von Kristallisation und Trocknung zur Gewinnung von HPMSM-Kristallen

Herstellung von HPMSM direkt aus dem Magnetscheidekonzentrat, parallel zum oben beschriebenen Prozess

Verschiedene Studien zur Entwässerung, Wäsche, Geotechnik und Umweltcharakterisierung von Prozessabfällen

Die Tests zur magnetischen Abscheidung wurden mit zwei Arten von hochintensiven Magnetscheidemaschinen durchgeführt, einem vertikalen und einem horizontalen Ringseparator. Die Ergebnisse dieser Tests zeigten:

Die Manganerträge variieren zwischen 76,7 % und 94,3 % des Gesamt-Mn, mit einem Durchschnitt von 87,7 % Mn

Die magnetische Trennung kann den Mangangehalt in der Beschickung von 7,2 % auf ungefähr 14 % des Gesamte-Mn erhöhen, und zwar in einem Bereich von 12,0 % bis 15,4 % Mn.

Mittels Laugungstests wurden die optimalen Laugungsbedingungen ermittelt, unter Berücksichtigung der nachfolgenden Schritte zur Entfernung von Eisen, Phosphor, Schwermetallen und anderen Verunreinigungen. Die optimalen Laugungsbedingungen wurden auf der Grundlage der Lösungstemperatur, der Retentionszeit und des Massenverhältnisses von Säure zu Beschickung bestimmt. Es wurde festgestellt, dass im Durchschnitt etwa 75 % des Mangans durch Schwefelsäurelaugung optimal extrahiert werden können, mit Ergebnissen zwischen 71,9 % und 82,8 % des Gesamt-Mn. CRIMM bestätigte auch, dass vor der Laugung keine Brech- oder Mahlvorgänge erforderlich sind.

Die Laugungslösung wurde in zwei Schritten gereinigt, wobei Eisen, Phosphor, Schwermetalle und andere Verunreinigungen unter Einsatz von Reinigungsreagenzien entfernt wurden. Die Effizienz dieser Verfahren, die zu einer raffinierten, manganhaltigen, für die Gewinnungselektrolyse geeignete Lösung führten, wurde bestätigt

Für die Elektrogewinnungsversuche wurden Elektroden in Labor- und Pilotanlagengröße verwendet. Ziel dieser Tests war es, die Betriebsbedingungen zu überprüfen, die zu einer guten Qualität des Manganmetalls bei geringem Stromverbrauch führen. Nach einer Reihe von Tests wurde Manganmetall mit einer Reinheit von über 99,9 % bei einem Stromverbrauch von 6200 kWh bis 6400 kWh pro Tonne metallischem Mn hergestellt, ohne dass der Einsatz von unerwünschtem Selendioxid erforderlich war, das zur Reduzierung des Stromverbrauchs bei der Elektrogewinnung von Mangan verwendet wird. Das hergestellte HPEMM entsprach oder übertraf alle bekannten Kundenspezifikationen.

Die Herstellung von HPMSM aus HPEMM, das aus den vorangegangenen Schritten stammt, wurde ebenfalls getestet, einschließlich der Lösung von Mangan in verdünnter Säure, gefolgt von einem zweistufigen Reinigungsverfahren, in dem Mangansulfatmonohydrat mit einer Reinheit von über 99,9 % produziert wurde. Das hergestellte HPMSM entsprach oder übertraf alle bekannten Kundenspezifikationen.

Ziele für die nächsten Testschritte sind die weitere Verifizierung der wichtigsten Verfahrenskomponenten, die Definition von Parametern für die Auslegung von Großanlagen und die detaillierte Untersuchung von Nebenprozessen, von denen einige zu einer weiteren Verfahrensoptimierung führen können.

Vorläufige Pläne für 2019

EMN beabsichtigt, Anfang 2019 eine NI-43-101-konforme PEA für das Chvaletice Manganprojekt abzuschließen und zu veröffentlichen, und wird, vorbehaltlich der Zustimmung durch den EMN-Vorstand, anschließend eine Machbarkeitsstudie durchführen. Die Planung für die Konzeption, den Bau und die Inbetriebnahme einer Demonstrationsanlage in der Tschechischen Republik, die große, mehrere Tonnen schwere Produktproben von ultrahochreinem Mangan für Kundenprüfungen und Qualifizierungen bereitstellen soll, ist im Gange. Die Demonstrationsanlage soll auch als Test- und Trainingsanlage für den zukünftigen Betrieb dienen. EMN geht davon aus, nach Abschluss der PEA bei den tschechischen Regulierungsbehörden und den lokalen Gemeinschaften eine formelle Projektbeschreibung und -meldung einzureichen. Nach Ablauf einer gesetzlichen Frist für Beratung und Stellungnahmen plant EMN, seine Umweltverträglichkeitsprüfung und die damit verbundenen Genehmigungsanträge einzureichen.

Methodik der Ressourcenschätzung, Probenahme und Qualitätssicherung

Methodik zur Schätzung von Mineralressourcen

Die Aktualisierung der Mineralressourcen in den drei oberirdischen Deponien von historischem Abraum wurde mit Leapfrog Geo v 4.4.2 fertiggestellt. In die für die Schätzung verwendete Datenbank flossen Bohrungen von insgesamt 3.188,80 m ein, von denen 3.088,80 m mit einem Schallbohrer und 100 m entlang der Hänge der Halden mit einem mobilen Schlagbohrer durchgeführt wurden. Insgesamt wurden 1.484 Proben aus dem Abraummaterial gewonnen, die aus zusammenhängenden Bohrkernabschnitten von jeweils 2 Metern Länge bestanden. Nicht manganhaltiges Material im oberen Oberboden und unteren Unterboden wurde nicht für Proben herangezogen und floss nicht in die Ressourcen-Tonnage-Schätzungen ein. Kontaktflächen, die als harte Grenze zu diesen äußeren Materialschnitten geschaffen wurden, bildeten ein vollständig umschlossenes Abraumvolumen, in dem die Ressource enthalten war. Die Daten wurden auf Ausreißer untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass eine Probenkappung nicht erforderlich war.

Alle Proben bestanden aus zwei Meter langen Abschnitten, um gleich gewichtete Eingangsdaten für das Modell zu gewährleisten. Mangankonzentrationen, die mittels Lithiumboratfusion und RFA ermittelt wurden, wurden verwendet, um das Gesamtmangan zu berechnen. Konzentrationen, die unter Verwendung von Königswasser und ICP/MS bzw. AAS gemessen wurden, wurden stellvertretend für den Gehalt an löslichem Mangan herangezogen. Die Interpolation dieser Manganqualitäten wurde mit Hilfe der Methode der inversen Distanzwichtung (Exponent von drei) durchgeführt, unter Verwendung einer horizontalen Suchellipse mit Haupt- und Halbachsen von 150 m und Nebenachsen von 8 m. Die Suche war auf maximal zwei Proben pro Bohrung beschränkt und erforderte mindestens zwei bis maximal sechs Proben, um einen Block zu füllen. Das Blockmodell wurde als Unterblockmodell etabliert, mit übergeordneten Blöcken von 50 m x 50 m x 4 m und Unterblöcken mit einer Mindestgröße von 12,5 m x 12,5 m x 2 m.

Der Wert für die trockene Schüttdichte in-situ wurde für jede Probe basierend auf dem im Feld gemessenen Probenvolumen, der Masse der von SGS Laboratories in Bor, Serbien, (SGS Bor) erhaltenen Probe und dem während der Probenvorbereitung und Trocknung gemessenen Feuchtigkeitsverlust berechnet. Die geschätzte Tonnage der Mineralressourcen wird unter Verwendung der trockenen Schüttdichte in situ angegeben.

Das Blockmodell wurde anhand von CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven validiert und klassifiziert. Eine Varianzanalyse am Blockmodell ergab, dass Blöcke, die von fünf oder mehr Proben innerhalb einer durchschnittlichen Entfernung von 100 m und mit der nächstgelegenen Probe innerhalb von 75 m gebildet wurden, als Ressourcen klassifiziert werden konnten. Blöcke aus mehr als drei Proben innerhalb einer durchschnittlichen Entfernung von 150 m konnten als angezeigte Ressourcen klassifiziert werden. Es wurden keine Blöcke als abgeleitete Ressource klassifiziert.

Probenahme, Handhabung und Analyse von Proben

Das Bohrprogramm wurde in Zusammenarbeit von EMN und Tetra Tech konzipiert, um eine robuste und gleichmäßig verteilte Beprobung der Abraumhalden zu erhalten. Alle Bohrkerne der Schallbohrungen wurde von der GET S.r.o., Prag, Tschechische Republik, dokumentiert, gewogen, beprobt und daraus die Wiedergewinnung im Feld geschätzt. Die entnommenen Proben stellten zwei Meter lange Bohrkernabschnitte dar, abgesehen von den Fällen, in denen die Längen angepasst werden mussten, um die oberen Oberboden- bzw. die unteren Unterbodenschnitte, die nicht in die Probe aufgenommen wurden, zu berücksichtigen.

Der Bohrkern wurde im Feld entlang der Kernachse aufgeteilt. Ein Viertel wurde für die geochemische Probenahme entnommen, ein Viertel für Testarbeiten in der Tschechischen Republik und der verbleibende halbe Kern wurde für weitere metallurgische Testarbeiten gelagert. Alle Proben wurden eindeutig gekennzeichnet und in versiegelten Plastikbeuteln vakuumverpackt gelagert, um den ursprünglichen Feuchtigkeitsgehalt zu erhalten und eine Qualitätsminderung der Probe zu verhindern. Geochemische Proben wurden in Plastikeimern aufbewahrt, inventarisiert und in einer Anlage in Prelouc, Tschechische Republik, unter Verschluss gelagert, bevor sie an SGS Bor verschickt wurden.

Nach Eingang der Proben bei SGS Bor wurden diese gewogen. Die Nassproben wurden unter Verwendung des sog. Slab-Cake-Verfahrens manuell homogenisiert, um einen 500 g schweren Probenteil für die Partikelgrößenanalyse mittels Laserbeugung (LD-PSA) zu gewinnen. Anschließend wurde der Rest der Probe rekombiniert, erneut gewogen und bei 105 ºC getrocknet. Die getrockneten Proben wurden mit einem Riffelteiler zerkleinert und homogenisiert. Ein zweiter Probenteil von 500 g wurde entnommen und pulverisiert, wobei 95 % der Probe eine Korngröße von unter 75 µm aufweisen. SGS Bor führte an der Pulpe die erste Stufe der analytischen Testung durch, die einen Teilaufschluss unter Verwendung von Königswasser und ICP/MS oder AAS sowie einen nahezu vollständigen Aufschluss über vier Säuren (Salpetersäure, Perchlorsäure, Flusssäure und Salzsäure) und ICP/MS oder AAS aus 0,5 g Aliquots umfasste, um die Konzentration von 48 Spurenelementen einschließlich löslichem Mangan bzw. Gesamtmangan zu messen. Die verbleibende Pulpe wurde verpackt und für die zweite Stufe der geochemischen Analyse an SGS Laboratories in Lakefield, Ontario, Kanada, verschickt. Nach Erhalt der Pulpeproben analysierte SGS Lakefield das Material weiter. Unter Verwendung von Lithiumborat-Fusion und Röntgenbeugung (XRF) wurde die Hauptkonzentration der wichtigsten Kationenoxide und im LECO-Ofen die Konzentration von anorganischem Schwefel und Kohlenstoff ermittelt. Mittels Pyknometer wurde die spezifische Dichte gemessen und mittels LD-PSA die Partikelgröße bestimmt.

Außerdem bereitete SGS Bor für jede zehnte Probe eine zweite Teilprobe vor, die an die Activation Laboratories ("Actlabs") in Ancaster, Ontario, Kanada, einem unabhängigen Schiedslabor, geschickt wurde, wie im Folgenden erläutert. Actlabs führte die Spurenelementanalyse über einen Teilaufschluss und nahezu vollständigen Aufschluss mittels ICP/MS und AAS sowie die Hauptkationenoxidanalyse mittels Lithiumborat-Fusion und RFA durch.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

EMN hat Qualitätskontrollprotokolle (QC) entwickelt und implementiert, um das Potenzial für unsachgemäße Probenhandhabung, Analysefehler und Probenkontamination zu identifizieren. Das Protokoll beinhaltete das Einfügen von Feldduplikaten, Blindproben und zertifizierten Referenzproben in alle Bohrlöcher, das Sammeln von Probenvorbereitungs-Duplikatproben aus grobem Ausschuss und Pulpe-Teilproben sowie die Ausführung eines Analyseprogramms durch ein unabhängiges Schiedslabor. Darüber hinaus wurden 2018 bei drei Bohrlöchern aus dem Jahr 2017 Zwillingsbohrungen durchgeführt.

Alle analytischen Zertifikate wurden direkt an EMN und Tetra Tech geliefert, so dass Tetra Tech die Bewertung der Qualitätssicherung (QS) vornehmen konnte. Tetra Tech erstellte eine Datenbank und führte verschiedene Prüfungen und Maßnahmen durch. Tetra Tech äußerte keine wesentlichen Bedenken hinsichtlich der Qualitätssicherung. Es wurde jedoch eine hohe Variabilität bei den Mangankonzentrationen festgestellt, die von den Verfahren für einen partiellen bzw. einen nahezu vollständigen Aufschluss gemeldet wurden. Dieses Ergebnis führte zu der Feststelllung, dass die Mangankonzentration, die durch Lithiumboratfusion und RFA gemeldet wurde, zuverlässiger war. Daraufhin wurde dieses Verfahren als Grundlage der Gesamtmangangehaltermittlung für die Entwicklung der Mineralressourcenschätzung ausgewählt. Die kompilierte Datenbank wurde für die Verwendung bei der Mineralressourcenschätzung validiert.

Qualifizierte Person/Datenverifizierung

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die von James Barr, P. Geo, Senior Geologist, und Jianhui (John) Huang, Ph.D., P. Eng., Senior Metallurgical Engineer, beide bei Tetra Tech, erstellt und genehmigt wurden. Barr und Huang sind Berater von EMN und im Sinne von NI 43-101 von dem Unternehmen unabhängig. Sie verfügen über ausreichende Erfahrungen in dem Tätigkeitsbereich, über den berichtet wird, und gelten als kompetente Personen im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resource and Ore Reserves, sowie als qualifizierte Personen im Sinne von NI 43-101, den kanadischen Standards of Disclosure for Mineral Projects. Beide haben außerdem die Qualität und Eignung der Informationen überprüft, die der Erstellung der Ressourcenschätzung zugrunde liegen. James Barr besuchte das Gelände während des Bohrprogramms 2017 und erneut vom 30. bis 31. Juli 2018 während der Bohrkampagne 2018, wobei er die Bohrungen, die Probenahme, die Aufbereitung der Proben, deren Dokumentation und Lagerung überwachte.

Darüber hinaus werden technische Informationen über das Chvaletice Manganprojekt von Herrn Gary Nordin, einem Berater von EMN und seinem Chefgeologen sowie von einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person überprüft.

Ein technischer Bericht, der nach den Richtlinien der Norm NI 43-101 erstellt wurde und der die aktualisierte Ressourcenschätzung beschreibt, wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Veröffentlichung über SEDAR eingereicht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder die tatsächliche Performance des Unternehmens, seiner Projekte oder die tatsächlichen Branchenergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder der künftigen Performance abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z.B. "kann", "würde", "könnte", "wird", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "plant", "antizipiert", "schätzt", "geplant", "prognostiziert", "vorhersagt" und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Solche Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über die weitere Bewertung und Entwicklung des Projekts, den Zeitpunkt und den Abschluss der PEA für das Chvaletice-Manganprojekt, die Initiierung einer Machbarkeitsstudie, den Bau der Demonstrationsanlage in der Tschechischen Republik, die Einreichung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, der damit zusammenhängenden Genehmigungsanträge und einer formellen Projektbeschreibung bei den tschechischen Regulierungsbehörden und den lokalen Gemeinschaften, das Wachstum und die Entwicklung des Marktes für hochreine Manganprodukte und alle anderen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Erforschung und Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht unbedingt genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die unter "Risks Notice" und an anderer Stelle in der MD&A des Unternehmens beschriebenen Faktoren, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen, regulatorische Genehmigungen nicht rechtzeitig erhalten werden, die Möglichkeit für unbekannte oder unerwartete Ereignisse besteht, die zur Nichterfüllung von Vertragsbedingungen führen können, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften vorgenommen werden oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden herbeigeführt wird, vereinbarte Leistungen durch die Vertragsparteien des Unternehmens nicht erfüllt werden, soziale oder Arbeitsunruhen auftreten, sich Rohstoffpreise ändern und dass Explorationsprogramme oder Studien darin versagen, erwartete Ergebnisse oder solche Ergebnisse zu liefern, die eine Fortsetzung der Erforschung, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden.

Diese Pressemitteilung enthält auch Hinweise auf Schätzungen der Mineralressourcen. Die Schätzung von Mineralressourcen ist von Natur aus unsicher und beinhaltet subjektive Beurteilungen vieler relevanter Faktoren. Mineralressourcen, bei denen es sich nicht um Mineralreserven handelt, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich tragfähig. Die Genauigkeit solcher Schätzungen hängt von der Quantität und Qualität der verfügbaren Daten sowie von den bei der ingenieurwissenschaftlichen und geologischen Interpretation verwendeten Annahmen und Beurteilungen ab, die sich als unzuverlässig erweisen können und die bis zu einem gewissen Grad von der Analyse von Bohrergebnissen und statistischen Schlussfolgerungen abhängen, die sich letztendlich als ungenau erweisen können. Schätzungen von Mineralressourcen müssen möglicherweise unter anderem aufgrund von folgenden Faktoren neu geschätzt werden: (i) Schwankungen der Preise für Mangan oder andere Mineralien; (ii) Bohrungsergebnisse; (iii) Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen und anderer Studien; (iv) Änderungen der geplanten Bergbauaktivitäten, einschließlich der Verdünnung; (v) die Bewertung von Minenplänen nach dem Zeitpunkt der Schätzungen und (vi) das mögliche Nichterhalten der erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Lizenzen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält, kann das Unternehmen den Investoren nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.

Die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft können aufgrund der im Abschnitt "Risks Notice" und an anderer Stelle in den MD&A des Unternehmens für das am 30. September 2018 endende Geschäftsjahr und im Annual Information Form beschriebenen Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.

Über Euro Manganese Inc. (EMN).

Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Evaluierung und Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das vorgeschlagene Projekt befasst sich mit der Aufbereitung bedeutender Manganlagerstätten in historischen Abraumhalden, die strategisch günstig in der Tschechischen Republik gelegen sind. Ziel des Unternehmens EMN ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten zu werden, der sowohl die Industrie für Lithium-Ionen-Batterien als auch die Hersteller von Spezialstahl- und Aluminiumlegierungen versorgt.

