Berlin (ots) - Eine gemeinsame Asylpolitik aller EU-Staaten scheint kaum mehr machbar. Doch trotz Unfähigkeit und Unwillen der Regierenden in der EU sieht man Erfolge. Nachbarschaften helfen weiterhin, Menschen aus Syrien, Irak oder Afghanistan in ein deutsches Leben zu manövrieren. Das Bundesamt schult Personal, um besser und schneller darüber zu entscheiden, ob ein Asylsuchender bleiben darf oder nicht. Aber auch die Menschen, die zu uns gekommen sind, haben vieles geschafft. Viele Flüchtlinge haben Deutsch gelernt, einige haben Ausbildungsplätze gefunden, andere Arbeit. Die Krise ist nicht vorbei - manche sagen, die größte Herausforderung kommt erst noch: Integration. Doch für eine Bilanz darf der Fokus nicht nur auf den Negativ-Schlagzeilen liegen. Die Leistung liegt im Alltag.



