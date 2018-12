Unter der Schirmherrschaft des Hüters der beiden Heiligen Moscheen

Seine Hoheit Prinz Khalid Bin Abdul Aziz bin Ayyaf, Minister der Nationalgarde und Vorsitzender des Obersten Ausschusses des Nationalen Festivals für Tradition und Kultur Janadria, kündigte die Eröffnung des 33. Festivals am Donnerstag unter Schirmherrschaft des Hüters der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdul Aziz, an.

His Highness Prince Khalid Bin Abdul Aziz bin Ayyaf, Minister of National Guard and Chairman of the Supreme Committee of the National Festival of Heritage and Culture Janadria (Photo: AETOSWire)