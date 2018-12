Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) stellt am Dienstag (09.30 Uhr) in Berlin eine Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher vor. Nach einer Prognos-Studie im Auftrag ihres Hauses werden bis zum Jahr 2025 in deutschen Kitas rund 191 000 Fachleute fehlen, bis 2030 sogar 199 000. Darüber hatten am Montag die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet. Giffey will die Länder von 2019 bis 2022 mit 300 Millionen Euro dabei unterstützen, mehr Fachpersonal zu gewinnen. Das Geld soll unter anderem dafür eingesetzt werden, die Erzieherausbildung künftig zu vergüten. Derzeit werden die ersten beiden Ausbildungsjahre im Erzieherberuf, die an einer Fachschule stattfinden, nicht bezahlt./sk/DP/nas

