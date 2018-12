FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester sind die DAX-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Der Dezember-Kontrakt steigt gegen 6.02 Uhr um 7 auf 10.728 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.779 und das Tagestief bei 10.721 Punkten. Gestartet war der Futures in der Nacht mit 10.752,5, nachdem er im Späthandel am Montag nochmals deutlicher gefallen war.

December 18, 2018 00:09 ET (05:09 GMT)

