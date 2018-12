Von Drew FitzGerald und Kate O'Keeffe

NEW YORK (Dow Jones)--Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US Inc hat von einer US-Sicherheitsbehörde die Genehmigung für die geplante Übernahme des Wettbewerbers Sprint für 26 Milliarden US-Dollar erhalten. Nach monatelangen Verhandlungen mit Unternehmensvertretern sei der Zusammenschluss der Nummer Drei und der Nummer Vier auf dem US-Mobilfunkmarkt gebilligt worden, teilte das Committee on Foreign Investment in the U.S. (Cfius) mit. Damit hat die Tochter der Deutschen Telekom eine weitere Hürde für die Übernahme genommen.

Cfius untersucht Transaktionen mit Beteiligung ausländischer Unternehmen darauf hin, ob sie die nationale Sicherheit der USA gefährden könnten. Der Ausschuss spricht eine Empfehlung an den Präsidenten aus, der den Deal stoppen kann. Im Falle von T-Mobile US sind gleich zwei ausländische Unternehmen involviert, denn neben der Deutschen Telekom ist auch die japanische Softbank Group als Mehrheitseigentümerin von Sprint an der Transaktion beteiligt.

Nach dem Go des Cfius müssen nun noch das US-Justizministerium und die Telekomaufsicht FTC der Fusion zustimmen. T-Mobile rechnet damit, im ersten Halbjahr 2019 alle Genehmigungen beisammen zu haben.

December 18, 2018

