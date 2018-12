Tencent und das Endspiel im Handelsstreit

An die Dimensionen eines Alibaba-Börsengangs aus dem Jahr 2014 kam Tencent Music (WKN: A2N7WQ / ISIN: US88034P1093) nicht, trotzdem sorgte auch der chinesische Musikstreaming-Dienst bei seinem Börsendebut in New York für Furore. Am 11. Dezember war es so weit. Endlich, möchte man sagen, nachdem die Muttergesellschaft Tencent (WKN: A1138D / ISIN: KYG875721634) das IPO aufgrund der schwierigen Marktbedingungen einige Male verschoben hatte.

Zwar fielen der Ausgabepreis mit 13 US-Dollar und der Börsenwert mit etwas mehr als 21 Mrd. US-Dollar angesichts der bereits Monate zuvor kursierenden Prognosen etwas enttäuschend aus, der Einstandskurs von 14,10 US-Dollar war dafür umso beeindruckender. Zudem konnte das Papier den Handel am ersten Tag bei 14 US-Dollar und damit mit einem Kursplus von knapp 8 Prozent beenden. In der Folge zeigte sich jedoch, dass es nicht ganz so einfach werden dürfte. Kursverluste wurden. Dabei könnte vor allem Tencent gute Nachrichten gebrauchen.

