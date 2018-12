Von Robert Barba

NEW YORK (Dow Jones)--Der Flugzeughersteller Boeing erhöht seine Quartalsdividende um 20 Prozent erhöht und legt ein neues Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden US-Dollar auf. Die Dividende werde auf 2,055 von 1,71 US-Dollar angehoben, teilte der US-Konzern mit. Gezahlt werde am 1. März an die Aktionäre, die am 8. Februar registriert waren. Das neue Aktienrückkaufprogramm ersetzt ein altes, das ein Volumen von 18 Milliarden Dollar hatte.

Im laufenden Jahr hat das Unternehmen eigene Anteilsscheine im Wert von 9 Milliarden Dollar erworben. Aktuell werden keine weiteren Aktien erworben, im Januar will Boeing den Rückkauf aber fortsetzen. Nach einer Pause kauft Boeing seit 2013 wieder eigene Aktien und hat dafür seither 40 Milliarden Dollar aufgewendet.

